Cosmarul atacantului pe care Dinamo spera sa ia milioane. Ce se intampla cu Marius Alexe

Ajuns la 27 de ani, fostul dinamovist Marius Alexe nu se regaseste. Atacantul a jucat mai putin de 100 de minute intr-un sezon competitional, pentru doua echipe.

Marius Alexe traverseaza o perioada dificila. Fostul atacant dinamovist a ramas liber de contract, acesta despartindu-se de Karabukspor, echipa care nu s-a mai bazat pe el dupa promovarea in prima liga din Turcia.

Alexe, care a fost titular pentru Karabuk in sezonul 2015/16, pe cand echipa evolua in liga secunda, a mai jucat doar 9 minute dupa promovare. Din iarna, acesta a fost imprumutat in Slovacia, la Podbrezova, echipa care a incheiat sezonul pe pozitia a 5-a. Din pacate pentru Alexe, acesta nu a jucat nici acolo, bifand doar 85 de minute in 2017.

Acum, Alexe se vede nevoit sa isi caute o noua formatie, dupa ce cota lui s-a prabusit. Atacantul evaluat candva la milioane bune de Dinamo valoreaza acum, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.de, 450.000 euro.

In 2013, pe cand Dinamo il ceda pe Alexe la Sassuolo, acesta era evaluat la 3.200.000 euro.