Cosmar pentru Tatarusanu, anuntat azi in Gazzetta dello Sport! Ce se va intampla si cu Ianis?

Pentru Tatarusanu, Fiorentina poate fi un capitol inchis in curand.

Jurnalistii italieni de la Gazzetta dello Sport anunta ca Ciprian Tatarusanu este pe lista neagra a clubului pentru aceasta vara. Sunt sanse mici ca portarul nationalei Romaniei sa mai joace la Florenta din vara.

Fiorentina deja a adus un portar nou, in acesta iarna, pe Sportiello, de la Atalanta.

Tatarusanu nu e singurul jucator al Fiorentinei aflat pe lista neagra. Badelj, Ilicic si Tello sunt numele care ar urma sa plece din vara, noteaza Gazzetta dello Sport.

Mai mult, antrenorul Sousa, omul care a insistat sa joace cu Tatarusanu titular si care l-a laudat in mai multe randuri pe Ianis Hagi, nu mai are sanse sa ramana la club din vara.

Astfel, o intrebare ramane fara raspuns in acest moment: Ce se va intampla cu Ianis Hagi? Jucatorul convocat in aceste zile la nationala U21 a Romaniei a prins doar cateva minute la echipa mare a Fiorentinei, iar Sousa a garantat ca va incerca sa-i faca loc in viitor in lot.

Apreciat de conducatorii clubului, Ianis nu a reusit insa sa patrunda in echipa mare ca o solutie, nici macar din postura de rezerva. Ianis a stat in mai multe randuri pe banca, unde a ramas de fiecare data pana la finalul partidelor.