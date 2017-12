Continua drama lui Marius Alexe! Ce se intampla cu jucatorul care costa 5 milioane de euro in 2013

Marius Alexe trebuie sa-si caute din nou echipa!

Atacantul a fost anuntat de Aris Limassol ca e liber sa plece. Alexe n-a marcat niciun gol in 2017. Imprumutat in a doua jumatate a sezonului trecut la Podbrezova, in Slovacia, Alexe n-a prins decat un joc de campionat, apoi s-a accidentat si n-a mai jucat.

In vara, Alexe a semnat cu Aris Limassol, sub forma de imprumut de la Karabuk, echipa de care inca mai e legat contractual. Acum cateva zile, romanul a fost anuntat ca nu mai face parte din planul pentru 2018, la fel ca Nicolita. Alexe trebuie sa revina la Karabuk, insa numai pentru a-si rezilia contractul. Clubul din Superliga turca vrea sa renunte la toti romanii din lot iarna asta!

In 2013, dupa un sezon excelent la Dinamo, Marius Alexe era cotat de club la 5 milioane de euro. Fotbalistul a suferit teribil din cauza accidentarilor si a prins doar un sezon de imprumut la Sassuolo, marcat de asemenea de probleme medicale.

Marius Alexe, 27 de ani, are 8 selectii pentru nationala mare a Romaniei.