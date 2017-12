Concluziile baskanului lui Kayseri dupa primele luni petrecute de Sumudica in Turcia! Ce obiectiv i-a fixat pentru retur

Erol Bedir, presedintele lui Kayserispor, e multumit de Marius Sumudica si de parcursul echipei din prima parte a sezonului. Acesta spune ca echipa i-a intrecut usor asteptarile.

Presedintele lui Kayseri se felicita pentru aducerea lui Sumudica. Acesta spune ca antrenorul a trecut de primul prag impus la inceputul sezonului.

La inceputul stagiunii, sefii i-au spus lui Sumudica ca trebuie sa adune cel putin 25 de punte in prima parte a sezonului. In acest moment, Kayseri are 30 de puncte.

"Pana acum, am pierdut doar 3 meciuri. Am jucat 21 de meciuri oficiale, am fost invinsi in 3, avem 6 remize si 12 victorii [...] Dincolo de toate, am ajuns la 30 de puncte, cele 3 puncte (n.r. cu Malatyaspor) erau foarte importante pentru noi. Erau un mare bonus, dar nu au venit. Suntem in crestere, suntem pe drumul cel bun. La inceput, tinta noastra era sa adunam 25 de puncte si minimum 55 la finalul sezonului. Am adunat deja 30 de puncte, cred ca in partea a doua a sezonului putem sa mai facem cel putin 25 de puncte. Cred ca daca vom face cel putin 25 de puncte, ne atingem obiectivul", a declarat Erol Bedir pentru kayserinews.com.

Kayserispor e la 6 puncte in spatele liderului Istanbul Basaksehir.