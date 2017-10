Chivu a inceput scoala de antrenori in Italia! E coleg cu Luca Toni si Camoranesi la Coverciano

Chivu se pregateste sa devina antrenor.

Fostul international Cristian Chivu a inceput cursurile scolii de antrenori de la Covergiano, unde are colegi celebri, ca Marco Amelia, Mauro Camoranesi, Morgan De Sanctis sau Luca Toni, informeaza gazzetta.it.

Chivu, 36 de ani, si colegii lui, intre care se numara trei campioni mondiali, Amelia, Camoranesi si Toni, fac parte dintr-o grupa de fosti fotbalisti, care au fost admisi datorita faptului ca au jucat cel putin sapte sezoane in Serie A si au evoluat in peste 180 de meciuri in acest campionat.

Ei vor efectua 210 ore de cursuri si vor primi la absolvire atat licenta UEFA B, cat si cea UEFA A.

Dupa ce obtin licenta A, noii antrenori pot pregati echipe din Serie C sau pot fi secunzi la formatii din Serie B si Serie A.

Chivu, care acum este si observator tehnic al UEFA, a jucat la AS Roma, intre 2003 si 2007, si la Inter Milano, intre 2007 si 2014, strangand 200 de prezente in prima liga italiana.