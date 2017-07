Chiriches, RECONFIRMAT la Napoli! Capitanul nationalei a plecat in cantonament cu echipa

Vlad Chiriches ramane in cele din urma la Napoli.

Chiriches a negociat intens cu Galatasaray in aceasta vara, insa in cele din urma transferul a fost blocat de antrenorul Maurizio Sarri, cel care a anuntat ca jucatorul roman este om de baza in planurile sale pentru noul sezon. Chiriches a fost prezent la reunirea lui Napoli de la Castelvolturno, iar azi a plecat cu echipa in cantonamentul din Dimaro Folgarida, o localitate situatuata in muntii din nordul Italiei.

Lotul convocat de Sarri pentru cantonament:

Albiol, Allan, Callejon, Chiriches, Contini, Diawara, Leandrinho, Jorginho, Ghoulam, Giaccherini, Hamsik, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Maggio, Maksimovic, Mertens, Milik, Ounas, Pavoletti, Rafael, Reina, Rog, Sepe, Strinic, Tonelli, Zapata, Zielinski.