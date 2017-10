Chiriches, gata sa plece de la Napoli! Unde vrea sa mearga dupa dezamagirea din Italia

Vlad Chiriches nu prinde echipa in Italia, desi a fost asigurat ca va fi titular.

Chiriches e gata sa plece la Bordeaux in iarna, anunta France Football. Francezii au un sezon slab si cauta intariri in iarna, mai ales in aparare.

Capitanul negociaza deja cu fosta campioana a Frantei, iar discutiile sunt avansate, scrie sursa citata.

Presa din Turcia scria ca si Trabzonspor e interesata de transferul lui Chiriches. Fundasul a negociat in vara cu Galatasaray si Besiktas, insa a fost asigurat de sefii lui Napoli ca va fi om de baza in noul sezon.

Chiriches a jucat doar doua meciuri in acest sezon pentru Napoli.