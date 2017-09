Chiriches a primit verdictul dupa accidentarea urata din ultimul meci. Ce se intampla cu fundasul

Chiriches a suferit o luxatie usoara; fundasul s-a antrenat separat la o zi dupa meciul Napoli - Bologna.

Clubul Napoli a anuntat, luni, pe site-ul oficial, ca fundasul Vlad Chiriches a suferit o luxatie usoara la umar la meciul cu Bologna si la antrenamentul de dimineata s-a pregatit separat.

"Chiriches s-a antrenat separat, din cauza unei luxatii uşoare la umar care l-a fortat sa paraseasca terenul la meciul cu Bologna", se arata pe site-ul gruparii italiene.

Napoli mai are programat un antrenament marti dimineata, iar dupa-amiaza va pleca in Ucraina, unde miercuri va intalni Sahtior Donetsk, in grupele Ligii Campionilor.

Vlad Chiriches s-a accidentat la umar, duminica, in prima repriza a meciului din deplasare cu Bologna, castigat cu scorul de 3-0, in etapa a treia a campionatului Italiei. Chiriches a cazut pe umarul stang la o faza de joc si in minutul 43 a parasit terenul. Fundasul roman primise un cartonas galben in minutul 18.