Chiriches a intrat la apa! Cum se racoresc vedetele lui Napoli in cantonamentul de la munte. FOTO

Vlad Chiriches a ramas la Napoli si a plecat in cantonament cu echipa in Nordul Italiei.

In loc sa plece la Galatasaray, Chiriches a plecat la munte in cantonament cu Napoli. Capitanul nationalei a fost asigurat ca e om important si va primi mai multe minute de joc in noul sezon.



Vedetele lui Napoli se distreaza de minune in cantonament. Dupa antrenamentele grele, jucatorii merg direct in rau sa se racoreasca.