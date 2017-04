"Ce se intampla cu Andone?" O noua serie NEAGRA pentru roman: "Am fost in rahat si nu m-a ajutat nimeni" 

In ziua in care Florin Andone a implinit 24 de ani, presa din Spania s-a intrebat ce se intampla cu forma romanului.

Andone facea senzatie toamna trecuta, cand a fost ales chiar jucatorul lunii in La Liga in fata lui Messi.

Super Depor s-a schimbat antrenorul, iar Andone nu a mai avut acelasi randament. Din jucatorul cu cele mai multe suturi pe poarta, Andone a ajuns chiar rezerva la ultimul meci, cu doar9 suturi pe poarta de cand e antrenat de Pepe Mel.

Totusi, Andone spune ca se va ridica din nou, asa cum a facut-o toata viata lui.

"Niciodata nu m-am indoit de mine. Am plecat de la zero, am venit de nicaieri, am jucat in rahatul fotbalului spaniol si am urcat numai pe propriile forte. Nimeni nu mi-a facut niciun cadou. Niciodata.

La inceput, am fost ultimul rahat si iata-ma in Primera. Pentru ca am avut incredere si am muncit. Mereu am intampinat probleme, dar am trecut peste ele", a declarat Florin Andone pentru cotidianul La Voz de Galicia.

8 goluri si 2 pase de gol a reusit Andone in 32 de partide pentru Deportivo in acest sezon.