CATASTROFA pentru Reghecampf in Emirate! A pierdut toate meciurile oficiale pana acum

Laurentiu Reghecampf a revenit in lumea araba, acolo unde spera sa aiba rezultate mai bune.

Reghe a esuat in primul mandat la Al Hilal in Arabia Saudita, iar in aceasta vara a decis sa-si incerce norocul in Emirate, la Al Wahda. Debutul lui Reghe pe banca arabilor este castrofal, cu 3 infrangeri in primele 3 meciuri oficiale, toate la Cupa Cluburilor Arabe.



Al Wahda a fost invinsa cu 2-0 de HUssein Dey si Al Ahly si cu 2-1 de Al Faidaly.



Reghecampf a promis cel putin un trofeu in acest sezon la Al Wahda.