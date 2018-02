Ca din pusca! George Puscas a dat un hat trick pentru noua echipa si are 4 goluri in 2 partide

George Puscas i-a adus victoria Novarei pe terenul Cittadellei, scor 3-1.

Atacantul roman George Puscas a marcat o tripla pentru Novara in meciul castigat cu 3-1 pe terenul Cittadellei. El a ajuns la 4 goluri in 2 partide, dupa ce a punctat si cu Ascoli, etapa trecuta.



Novara a urcat pe locul 13 in Serie B, cu 30 de puncte in 25 de partide. Cittadella e pe 4, cu 38 de puncte.



Puscas a marcat in minutele 11, 55 si 90+5.



Pentru Cittadella a punctat Strizzolo, in minutul 43.