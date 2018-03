Bun veni, ЭНАКЕ! Gabi Enache, prezentat la Rubin! Ce a spus fostul stelist si cum i-a periat pe rusi: "Imi amintesc ca Rubin a batut Barca si Inter"

Gabi Enache a fost prezentat astazi de rusii de la Rubin Kazan.

Gabi Enache a fost prezentat la Rubin Kazan, echipa la care va evolua cu tricoul cu numarul 26.

"Sunt sigur ca aici voi creste ca fotbalist. Am jucat mult timp in Romania. A sosit momentul unei schimbari in cariera mea. Am acceptat oferta de la Rubin luand in calcul unii factori pozitivi. Stiu ca Rubin este foasta campioana a Rusiei, o echipa care a jucat in Liga Campionilor si in Europa League, care a invins Barcelona si Inter. Stiu ca Gabriel Giurgiu a jucat aici si am auzit de antrenorul principal, Kurban Berdiev, care a obtinut succese in Rusia cu cateva echipa. Cred ca prezenta unui astfel de antrenor este un avantaj pentru mine, pentru a progresa ca jucator", a spus Enache.