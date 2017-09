'Buffon de la Steaua' si-a gasit echipa! Cu cine a semnat Cojocaru dupa doi ani de COSMAR

Valentin Cojocaru s-a despartit in aceasta vara definitiv de Steaua. Si-a gasit abia acum echipa.

Cojocaru, 21 de ani, s-a inteles pe doi ani cu Apollon Limassol. Portarul pe care Becali il vedea 'Buffon al Stelei' in urma cu doar doi ani vine dupa o perioada grea. N-a jucat decat trei meciuri in ultimele doua sezoane pentru Steaua, Crotone si Frosinone. Cojocaru a semnat cu Apollon pana in 2019. Tot la clubul care a terminat pe 3 sezonul trecut mai joaca si fostul mijlocas al Astrei Andrei Pitian.