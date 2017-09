Transferul lui Rusescu a PICAT! Ce s-a intamplat in momentul in care au inceput negocierile

Desi parea ca va ajunge la TSKA Sofia, Raul Rusescu nu s-a inteles cu echipa din Bulgaria. Conform Top Sport din Bulgaria, Rusescu a avut pretentii salariale prea mari iar cei de la TSKA au stopat negocierile.

Conform jurnalistilor bulgari, Rusescu a cerut un salariu de 500.000 de euro pe an iar cei de la TSKA au considerat ca este o suma prea mare. Rusescu ramane astfel liber de contracte, insa o revenirea la Steaua pare improbabila daca nu accepta un salariu mai mic.

Rusescu s-a despartit de Osmanlispor in aceasta vara dupa 2 ani petrecuti la gruparea din Turcia. El a marcat 14 goluri in cei 2 ani petrecuti la Osmanlispor.

