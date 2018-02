BREAKING NEWS | Tocmai a fost anuntat un transfer ISTORIC al unui roman! Ce echipa l-a adus de la marea rivala

Mijlocasul Alexandru Cretu a fost anuntat oficial ca nou jucator al lui Maribor!

Fostul jucator de la Poli Iasi, Alexandru Cretu, este in mijlocul unui scandal in Slovenia! Romanul de 25 de ani a fost anuntat oficial astazi ca fiind noul jucator al celor de la Maribor! Insa echipa care l-a cumparat de la Iasi in decembrie 2016, Olimpija Ljubljana, sustine ca jucatorul le apartine in continuare!

Conform celor de la Olimpija, agentul lui Cretu a fost mandat sa ii gaseasca echipa insa obligatoriu in strainatate. Insa intelegerea scrisa nu a specificat acest lucru astfel ca Alexandru Cretu a putut sa semneze cu Maribor!

Este primul transfer intre Maribor si Olimpija din ultimii 8 ani.

Official: Maribor sign Alexandru Cretu ???????? from NK Olimpija Ljubljana. ✍️ pic.twitter.com/oeuCzadWsB — NK Maribor ???????? (@nkmaribor_en) February 13, 2018