Sumudica a luat un jucator de la Steaua! Pe cine a adus la Kayseri

Steaua l-a cedat pe jucator.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

William De Amorim este noul jucator al celor de la Kayserispor! Patronul Stelei, Gigi Becali, a confirmat pentru Pro TV ca jucatorul brazilian va evolua sub forma de imprmut in Turcia in urmatoarele 6 luni, urmand ca in vara cei de la Kayseri sa plateasca 600.000 de euro pentru transferul definitiv.

Kayserispor ii va plati integral salariul jucatorului care a impresionat in Liga 1 pe vremea cand era antrenat de Marius Sumudica. Este al 4-lea jucator care o paraseste in iarna pe Steaua dupa Marian Pleasca, Daniel Benzar si Vlad Achim, toti plecati sub forma de imprumut.

700.000 de euro a platit Steaua celor de la Astra cand l-a transferat pe De Amorim in 2016.