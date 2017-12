BREAKING NEWS | Scandal incredibil: Sumudica a fost lovit, translatorul sau a ajuns la spital! PRIMELE IMAGINI SI REACTIA ANTRENORULUI

Kayserispor, echipa lui Marius Sumudica, a batut-o in prelungiri pe Alanyaspor, scor 2-1. Dupa meci, un scandal a avut loc!

UPDATE | Translatorul lui Sumudica a ajuns la spital

Kayserispor'da Sumudica'nın tercümanı Yunus Akbulut uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı. Geçmiş olsun. ???? pic.twitter.com/T3x0JBhfOO — FutbolArena (@futbolarena) December 4, 2017

UPDATE | Potrivit turcilor, si fotbalistul Deniz Turuc, de la Kayseri, a fost lovit puternic in piept

UPDATE | Sumudica a fost si la conferinta de presa

"Eu nu voiam sa vorbesc despre asta, dar daca ma intrebati, va spun ca antrenorul lor a venit spre mine. Eu eram cu echipa, asteptam sa plecam si a venit la mine si m-a lovit aici (n.r. sub ochi, langa nas)", a spus el.

Marius Sumudica maç sonu olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/DvzIhGNOzZ — Kayserispor TV (@KayserisporTV) December 4, 2017

UPDATE | Potrivit turcilor, Marius Sumudica a vorbit despre incidente.

"Nu am venit aici sa fac box, am venit sa fac fotbal! Am raspuns cu inteligenta, dar cineva a sarit ca la box! Apoi nu puteam sa stau ca o statuie", a spus el.

Marius Sumudica s-a ales cu nasul spart dupa un scandal monstru iscat la finalul partidei Kayserispor 2-1 Alanyaspor, anunta un oficial al clubului din Kayseri.

Potrivit presedintelui Erol Bedir, Sumudica a fost lovit de un antrenor secund de la Alanyaspor, Fevzi Hoca!

"Antrenorul cu portarii de la Alanya a fost cel care a atacat! Traducatorul nostru a fost lovit! Eu am intrat in vestiar, am vorbit cu ei, Sumudica sangera la nas, am vorbit cu el!", a spus Erol Bedir, citat de Kayserinews.com

