Bourceanu a semnat cu o noua echipa, dupa despartirea de Steaua. Va juca la Arsenalul Rusiei

Alexandru Bourceanu, fostul mijlocas al Stelei, al carui contract cu formatia ros-albastra a expirat in aceasta iarna, si-a gasit o noua echipa.

Bourceanu va juca in urmatoarele doua sezoane in Rusia. Mijlocasul de 31 de ani a semnat cu Arsenal Tula, formatie din prima liga rusa.

Potrivit publicatiei online ziare.com, Bourceanu va castiga 600.000 euro pe sezon la noua echipa.

Bourceanu s-a alaturat lotului celor de la Arsenal Tula in cantonamentul din Turcia.

De asemenea, acesta a mai avut o oferta din Turcia, de la Kayserispor.

Arsenal Tula, formatie aflata pe locul 15 in campionatul Rusiei, il are in componenta si pe Emmanuel Frimpong, fost fotbalist chiar la Arsenal Londra.