Fii atent, ca vine booombaaa! Gabi Tamas a dat un golazo de poveste in Israel, cu un sut "specialitatea casei" de la 30 de metri

Gabi Tamas a inscris un supergol pentru echipa sa, Hapoel Haifa, in Cupa Israelului.

Hapoel Haifa, echipa lui Gabi Tamas, a facut 2-2 cu rivala Maccabi Haifa, pe terenul celei din urma. Meciul s-a jucat in Cupa Israelului. Romaul Tamas a marcat un gol de poveste.

Tamas a marcat golul de 2-2 in minutul 76 al partidei, cu un sut bomba de la mare distanta.

Meciul retur se va disputa pe 1 martie.

Gabi Tamas scored this rocket in the Haifa derby tonight @Emishor https://t.co/62du4bOBua