BOMBA! Stanciu vrea sa plece de la Anderlecht! Anuntul facut de managerul clubului

Herman Van Holsbeeck, directorul sportiv al lui Anderlecht, a facut un anunt bomba live la TV!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Nicolae Stanciu a decis sa plece de la Anderlecht la finalul sezonului. Adus pe cea mai mare suma din istoria clubului, Stanciu nu s-a adaptat la fotbalul belgian si a fost mai mult rezerva. Acum, Herman Van Holsbeeck, anunta ca mijlocasul roman, dar si alte vedete, vor sa paraseasca echipa.



"Hanni, Stanciu, Spajic si Dendoncker vor sa plece la finalul sezonului", a spus el intr-o emisiune televizata.

Vestea vine in ziua in care BBC scrie ca Chelsea s-a interesat de mijlocasul roman in aceasta vara. Englezii l-au declarat pe Stanciu cel mai periculos jucator de la Anderlecht, inainte de confruntarea cu Celtic din Champions League.