"BA, SA NU NE MAI DATI PENALTY, CA NU MAI VREM". Moti s-a enervat dupa ultimul meci in Bulgaria, pierdut de Ludogorets

Ludogorets a pierdut surprinzator in ultima etapa din Bulgaria, 1-2 cu Vereya Stara Zagora, si le-a permis rivalilor de la TSKA Sofia sa se apropie la un punct.

Ludogorets a pierdut cu 1-2 meciul cu Vereya Stara Zagora, insa dupa 90 de minute in care au fost consemnate mai multe faze controversate. Unul dintre cei mai influenti fotbalisti ai campioanei Bulgariei, Cosmin Moti a facut scandal la final.

Moti a acuzat cel putin o faza de penalty pe care arbitrul partidei a trecut-o cu vederea.

"De acum incolo sa nu ne mai dea niciun penalty! Nu mai vrem 11 metri pana la finalul sezonului! Sa le dea doar celor de la Litex!", a spus Moti, ironizandu-i astfel si pe rivalii de la TSKA, echipa care a ramas in prima liga dupa ce patronul lui Litex a cumparat marca TSKA si a mutat echipa din Lovech la Sofia.

"Am avut multe ocazii, dar nu am marcat. Am avut probleme in defensiva si e drept ca de-aia am pierdut. Dar la 1-1 am avut un penalty! Pana la finalul sezonului sa nu ne mai dea deloc. In meciul cu Vitosha, acelasi arbitru ne-a refuzat un 11 metri", a mai spus Moti.