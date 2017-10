Cazul INCREDIBIL al golgeterului de record al Romaniei! A refuzat Steaua si Premier League, acum joaca in campionatul de REZERVE!

In vara, a batut recordul de transfer pentru un jucator din liga a 2-a! Danezii de la Esbjerg au platit 450 000 de euro pentru a-l lua de la UTA.

Desi avea varianta Southampton, iar Steaua isi manifestase si ea interesul, Petre a vrut neaparat sa plece in strainatate. Acum se confrunta insa cu o situatie dificila. Pustiul de 19 ani a fost trimis la echipa de rezerve a clubului de liga a doua si a jucat in weekend la 1-2 cu Nordsjaelland. Pentru seniori, Petre are un singur gol marcat in 5 meciuri, din penalty, cu Vejle pe 13 august. Anul trecut, Petre a marcat de 28 de ori pentru UTA in B!

De la startul sezonului in liga a doua daneza au trecut 11 meciuri. Tot la Esbjerg joaca si Nicu Carnat, fost jucator la academia lui Wolverhampton si la Viitorul.