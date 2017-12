Atac dur al lui Gica Hagi impotriva celor de la Fiorentina: "De ce i-au promis lui Ianis ca va juca? Era in primii 100 de tineri jucatori, acum a disparut!"

Gica Hagi spune ca cei de la Fiorentina au mintit cand l-au convins pe Ianis sa semneze cu ei.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Gica Hagi i-a criticat dur pe cei de la Fiorentina pentru faptul ca fiul sau, Ianis, nu joaca pentru clubul italian.

"Cautam o solutie ca Ianis sa joace! Nu i s-au dat sanse in aceste 18 luni la Fiorentina. De ce i s-a promis ca va juca? Eu am fost de fata, mi-au spus ca dupa doua, trei luni de formare va juca. Eram incantat, dar nu s-a intamplat asa. El a pierdut un an si jumatate din cariera lui. Era in primii 100 din lume sub 21 de ani. Cand nu joci dispari de pe piata.



El a muncit, dar nu i s-a dat sansa. E obligatoriu sa mearga oriunde, doar sa joace fotbal! Am discutat cu Fiorentina si trebuie gasita o solutie. Nu excludem nimic. Directorul sportiv de la Fiorentina a fost de acord ca ceva trebuie facut. in vara a fost printre cei mai buni din amicale, in primii sase ca note in Gazzetta dello Sport. Situatia lui e foarte delicata acum, a pierdut ritmul, intensitatea. Imi pare rau, dar asta e" a declarat Hagi conform Telekom Sport.