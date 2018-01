Atac direct la Steaua! Ce a declarat Sumudica dupa debutul formidabil al lui De Amorim la Kayseri

William de Amorim a fost decisiv la 3 zile de la debutul la Kayserispor.

Dupa 6 luni de exil la echipa a doua a Stelei, De Amorim a plecat sub forma de imprumut la echipa lui Sumudica din Turcia. De Amorim a facut doua faze de gol pentru Kayseri in amicalul cu Slovacko din Cehia, castigat cu 4-1.

Sumudica a declarat la finalul partidei ca era normal ca De Amorim sa dea randament deoarece i s-a dat sansa de a intra pe teren, aluzie la decizia stelistilor de a-l tine mai mult la echipa a doua.



"Willy a jucat bine si are 3 zile de antrenament. Dar importante sunt jocurile pentru ca iti dau un ritm, degeaba te antrenezi daca nu joci. Imi aduc aminte cand plecam cu Nea Mircea Lucescu in pregatire, in 8 zile aveam 7-8 meciuri, dimineata antrenament iar seara jucam", a spus Sumudica pentru ProTV.