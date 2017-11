"Asta mi-a cerut ca sa semneze contractul!" Dezvaluirea facuta de presedintele lui Kayseri! Ce se intampla cu Sumudica daca va fi DAT AFARA

Marius Sumudica este foarte apreciat in Turcia.

Presedintele celor de la Kayserispor, Erol Bedir, a laudat prestatia echipei lui Marius Sumudica in partida de luni contra lui Istanbul BB: "Ei au una dintre cele mai bune echipe din Turcia, dar nu au fost niciun moment in pozitia de a castiga meciul. Trebuia sa obtinem 3 puncte. Toata lumea a vazut cum am jucat. Adebayor a facut hent, dar nu cred ca arbitrul a gresit cu intentie" a spus Bedir, cel care l-a laudat apoi pe Sumudica.



"Avem un contract pe 2 ani cu Sumudica si eu glumesc cu el ca il vom prelungi pe 5 ani. M-am intalnit doar cu Sumudica in vara, nu am negociat cu Zico sau altcineva. Am considerat ca poate avea succes la Kayserispor. Salariul lui Sumudica este de 400.000 de euro pe an. Daca noi decidem sa renuntam la el, nu ii platim compensatii. Daca vrea sa plece, va trebui sa ne dea o suma" a declarat Erol Bedir pentru Ajansspor.

Bedir a dezvaluit si cum l-a surprins antrenorul roman cand a acceptat sa vina la Kayseri: "Cea mai importanta cerere a lui Sumudica a fost sa aiba profesor de limba turca. Pentru a-l aduce pe Sumudica, am luat referinte pozitive de la Mircea Lucescu" a incheiat Bedir.