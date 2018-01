Asta era oferta "COLOSALA": "Ne intelesesem cu Borussia Dortmund!" Motivul pentru care Stanciu nu a mai ajuns in Bundesliga: "Anderlecht a sistat orice discutie!"

Stanciu a stabilit un nou record. Dupa ce a fost cel mai scump transfer din istoria campionatului belgian, acum a devenit si cel mai scump transfer din Cehia.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Anamaria Prodan a declarat ca Stanciu putea ajunge la unul dintre colosii din Bundesliga. Impresarul fotbalistului a precizat ca se ajunsese la un acord cu Borussia Dortmund, insa Anderlecht a fost motivul pentru care mutarea nu s-a mai realizat. Belgienii nici nu au vrut sa auda de oferta nemtilor dupa ce au aflat ca cehii vor sa plateasca imediat pentru transferul romanului.

"Ne intelesesem cu Borussia Dortmund la absolut tot, dar era vorba despre un imprumut cu optiune de cumparare. Anderlecht s-a sucit cand a aflat ca Sparta vrea sa plateasca toti banii si a sistat orice alta discutie. Avea nevoie sa vanda imediat un jucator", a declarat Anamaria Prodan pentru DigiSport.

Anamaria Prodan a declarat in perioada in care se negocia transferul la Sparta Praga ca are o "oferta colosala de la un club important al Europei" pentru Stanciu, dar ca va dezvalui acea oferta abia dupa ce mutarea in Cehia se va concretiza.

Stanciu a efectuat astazi vizita medicala si va semna un contract pe trei ani si jumatate cu Sparta Praga. Toata "afacerea Stanciu" ii va costa pe cehi 9 milioane de euro. Stanciu va avea un salariu anual de peste un milion de euro, iar Anderlecht va incasa 15% dintr-un eventual transfer al fotbalistului, a mai precizat impresarul lui Stanciu.