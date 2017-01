"Asta e singurul motiv pentru care l-am folosit pe Ianis!" Anuntul facut de Fiorentina despre Hagi Jr.

Ianis a fost din nou rezerva la echipa mare a Fiorentinei in aceasta etapa din Italia.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Hagi Jr. a reusit sa marcheze pana acum doar la Primavera, insa antrenorul de acolo, Alessio Guidi, garanteaza pentru el.

Acesta a vorbit despre programul special prin care trece Ianis Hagi si motivul pentru care l-a impresionat.

"Ianis Hagi? Se antreneaza cu prima echipa. Alaturi de domnul Sousa, Ianis are un program special ca sa se adapteze la nivelul din Serie A. Motivul pentru care l-am folosit la noi este ca sa aiba minute in picioare. Doar de antrenament. S-a descurcat foarte bine in campionatul din Primavera"

"A dat multe goluri, a dat multe pase de gol, are o calitate enormal. E un talent natural si cred ca atunci cand va juca la echipa lui Sousa o va face datorita calitatii sale. Pot sa garantez ca Ianis este un talent urias", a declarat acesta potrivit Violanews.