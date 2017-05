Are 3 goluri in 10 zile si e aproape de Serie A. Romanul George Puscas e in superforma si mai are 2 meciuri pana la promovare

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Atacantul roman George Puscas, in varsta de 21 de ani, imprumutat de Inter la Benevento, in Serie B, traverseaza o perioada excelenta. Acesta a marcat 3 goluri in 10 zile si e tot mai aproape de promovarea in Serie A cu actuala echipa!

Benevento, echipa lui Puscas, joaca in Play Off-ul pentru promovarea in Serie A. Formatia romanului a invins-o aseara pe Spezia, scor 2-1, in sferturile Play Off-ului, unul dintre goluri fiind marcat de Puscas.

Benevento trebuie sa treaca in semifinale de Perugia, iar apoi in finala de castigatoarea dintre Carpi si Frosinone. Daca va castiga ambele meciuri, Benevento va juca in sezonul viitor in Serie A.

Puscas, crescut de Liberty Oradea, a jucat 4 meciuri pentru Inter in Serie A. In sezonul 2015/16, acesta a fost imprumutat la Bari, marcand 5 goluri in 17 aparitii. La Benevento, acesta are 5 goluri in 18 meciuri.

