Anuntul facut de italieni despre viitorul lui Ianis Hagi! Ce variante are de imprumut de la Fiorentina

Ianis Hagi a marcat un gol spectaculos pentru Fiorentina Primavera, insa nu s-a bucurat.

Tanarul Hagi avea asteptari mari de la acest sezon, insa jucatorul nu a prins echipa mare a toscanilor, iar in cele din urma s-a intors la echipa Primavera. Ianis Hagi vrea sa plece sub forma de imprumut, dar singura oferta de pana acum nu ii convine. Cehul Zdeněk Zeman vrea sa-l ia la Pescara, in Serie B, insa Ianis vrea sa ramana la o echipa de Serie A care sa ii dea sanse sa joace.

Daca oferta nu va veni pana la reluarea campionatului, Ianis va reveni la Viitorul, scrie gazzaviola.it.

Ieri, Gica Hagi a plecat spre Italia, iar in Romania s-a scris ca acesta a mers la Florenta pentru a clarifica soarta fiului sau la echipa viola. Informatia a fost dezmintita pe site-ul clubului Viitorul.



Golul marcat de Ianis dintr-un unghi imposibil.