Anunt nesperat pentru Gabi Torje: E dorit din nou in Serie A! Ce echipa vrea sa-l transfere in aceasta iarna

Gabi Torje se desparte de turcii de la Karabukspor in aceasta iarna.

Neplatit de luni bune, la fel ca Papp, Grozav sau Cristi Tanase, Gabi Torje isi cauta echipa in aceasta perioada.

El primeste o veste buna din Italia, acolo unde a mai jucat pentru Udinese. Corriere dello Sport scrie ca Bologna vrea sa-l transfere in locul Simone Verdi, vedeta echipei ce va fi vanduta la una din puterile din Serie A.

"Gabi Torje, 28 de ani, a fost vazut deja in Serie A in tricoul lui Udinese. E o extrema capabila sa aduca fantezie in joc, dar s-a ratacit putin in ultimii ani", scrie ziarul italian.

2,5 milioane de euro e cota lui Torje pe transfermartk.de.

El e sub contract cu cecenii de la Akhmat Grozny. 7 echipe a schimbat Torje de cand a plecat de la Dinamo: Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Akhmat Grozny si Karabukspor.