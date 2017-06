Anunt de ultima ora: Sumudica transfera de la Bayern! Primul super cadou pe care i-l fac turcii: a dat gol cu City!

Marius Sumudica e aproape de primul transfer in Turcia!

Kayserispor s-a inteles cu mijlocasul Erdal Ozturk. Aflat in proprietatea lui Bayern, mijlocasul de 21 de ani n-a prins niciun meci oficial sezonul trecut in echipa lui Ancelotti. A jucat doar la echipa secunda si in amicale pentru echipa mare. Erdal s-a nascut la Berlin si a mai trecut in cariera pe la Hertha si Hoffenheim. Cel mai important gol al sau a fost contra lui Manchester City, intr-un amical jucat de Bayern vara trecuta.

Jucatorul are dubla nationalitate, turca si germana, si a prins meciuri pentru nationalele de juniori ale ambelor tari!

First transfer! Kayserispor agreed in principle with Erdal Öztürk. pic.twitter.com/KyWbGU5ubb — Kayserispor News (@KayseriSKNews) June 12, 2017