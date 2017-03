Anunt BOMBA! Seful lui Anderlecht se teme ca il PIERDE pe Chipciu: "E cel mai bun transfer! Are oferte!" 

Managerul lui Anderlecht anunta ca jucatorii importanti ai echipei au oferte importante.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Herman van Holsbeeck spune ca Alex Chipciu este cel mai bun transfer al clubului, 3 milioane de euro de la Steaua in vara trecuta. Acum, Chipciu si alti jucatori importanti sunt vanati de cluburi importante si au oferte! 3 milioane de euro a platit Anderlecht pentru transferul lui Chipciu de la Steaua.

"S-ar putea sa fim nevoiti sa reconstruim in vara tot lotul, avem foarte multi jucatori aflati in atentia multor cluburi importante. Jumatate de echipa ar putea sa plece.

Stiam ca il vom lua pe Spajici in iarna, iar acum acesta a devenit international. Acelasi lucru in ceea ce il priveste pe Chipciu, chiar daca el evolua si inainte la nationala. Dar acum, este la alt nivel. Cu siguranta ca el e cel mai bun transfer facut de noi in acest sezon", a declarat Van Holsbeeck pentru voetbal24.be.



Van Holsbeeck spune ca este multumit de evolutia lui Stanciu, cel mai scump transfer facut vreodata de clubul sau.

"Am fost criticat, si pe buna dreptate, ca am platit 7,5 milioane de euro pentru Stanciu. Dar suntem convinsi ca va continua sa evolueze, iar intr-o zi sa castigam de pe urma lui. Nu am avut emotii in privinta sa, exista un motiv pentru care nu a jucat la nivelul sau cel mai bun. Stanciu a avut meciuri bune si meciuri rele, dar a fost aplaudat de public. E un jucator pe placul publicului lui Anderlecht. Ma bucur ca a jucat bine in ultimele etape, e un profesionist desavarsit, chiar si atunci cand trebuie sa stea pe banca", a mai spus managerul belgienilor.