Antrenorul lui Reading a vorbit pentru prima data despre situatia lui Adi Popa si a anuntat: "Am discutat cu el! Fotbalistul profesionist trebuie sa fie pregatit mereu"

Jaap Stam, antrenorul olandez al lui Reading, a vorbit despre Adi Popa si despre viitorul romanului la echipa.

Adi Popa a jucat doar 279 de minute pentru Reading in acest sezon, iar presa engleza a notat ca mijlocasul de 29 de ani are soarta pecetluita la echipa antrenata de olandezul Jaap Stam.

Prezent pe teren in doar 5 partide din 20 din actualul sezon din Championship, Popa este, insa, component al echipei, iar Stam se bazeaza pe serviciile sale. Antrenorul spune ca "un fotbalist profesionist trebuie sa fie mereu pregatit".

Stam a acordat un interviu site-ului getreading.co.uk, spunand ca Adi Popa are deocamdata statutul de rezerva.

"Daca ai un lot numeros - iar noi avem multi mijlocasi laterali - cateodata trebuie sa faci alegeri. Nu exista niciun motiv pentru care sa ai patru mijlocasi de banda pe banca. Alegi jucatorii in functie de posturi si Adrian n-a prins echipa, dar in ultimele jocuri a fost in lot, asa merg lucrurile. El stie asta si am vorbit cu el despre asta. Desigur, uneori nu este fericit din cauza asta si pot sa-l inteleg, dar asa trebuie sa fie. Dar esti profesionist, esti bine platit la Reading si, daca avem nevoie de un jucator, el trebuie sa fie pregatit", a declarat Jaap Stam.

Echipa lui Adi Popa ocupa doar locul 14 in acest moment in Championship, avand 26 puncte dupa 20 etape.