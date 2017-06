Anton, in culmea fericirii dupa ce a promovat cu Getafe in La Liga: "Am fost in moarte clinica, fara puls!"

Paul Anton a ragusit dupa petrecerea de promovare a lui Getafe.

Getafe, cu Paul Anton pe banca de rezerve, si-a asigurat revenirea in prima liga spaniola, dupa ce a invins echipa Tenerife, scor 3-1, in mansa retur a barajului de promovare.

Pentru Getafe au marcat Faurlín (9) si Pacheco (13 si 37), iar pentru Tenerife a punctat Lozano (16).

In tur, Tenerife castigase cu scorul de 1-0.

Getafe revine in prima liga dupa un sezon petrecut in divizia secunda.

Anton spune ca e fericit, mai ales ca a avut un sezon dificil, in care a stat mai mult pe banca.

"Am fost in moarte clinica, fara puls. Am ramas fara voce, a fost o seara superba. Ne bucuram foarte mult. A fost un an foarte dificil, pot sa zic ca a fost cel mai greu an din cariera mea. Un an splendid, formidabil.

E de zece ori mai greu pe banca, unde nu poti decat sa-ti incurajezi echipa. iti doresti sa ajuti, sa pui piciorul... Am ramas cu moralul ridicat, chiar daca n-am jucat.

Dupa promovare, lucrurile se pot insa schimba. Am mare incredere in mine. O sa joc intr-un campionat tare", a declarat Paul Anton la Digi.