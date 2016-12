FANTASTIC! Andone, la egalitate cu Luis Suarez in topul KILLERILOR din Spania! Messi si Cristiano sunt deasupra lui

Florin Andone a avut doua luni de senzatie la Deportivo, pentru care a inscris de 6 ori in ultimele 6 meciuri de campionat!



Forma romanului i-a adus oferte importante din Anglia si Italia, insa atacantul nationalei se gandeste sa continue in Primera. Iar echipele de top sunt din ce in ce mai atente la progresul sau.

Chiar daca s-a chinuit sa marcheze timp de 10 etape, Andone a fost o prezenta consistenta in statisticile ofensive ale lui Deportivo. Florin e pe locul 4 in topul suturilor, la egalitate cu Luis Suarez de la Barcelona! Andone a tras de 48 de ori la poarta in primele 16 meciuri ale sezonului si e depasit doar de 3 jucatori in Spania: Messi, Cristiano Ronaldo si Ruben Castro.