Andone vrea sa fie GOLGHETER in liga lui Messi! Cate goluri si-a propus sa inscrie pana la final

Florin Andone a marcat 7 goluri in 2 luni la Deportivo si anunta un final incendiar de sezon.

Andone n-a marcat in primele 10 meciuri din acest sezon, dar apoi a marcat de 7 ori si a ajutat-o pe Super Depor sa se distanteze de zona retrogradarii. Atacantul roman vrea sa inscrie cel putin 14 goluri in acest sezon, o performanta ce ar fi extraordinara pentru un atacant de varsta lui. In prezent, topul golgheterilor din La Liga e condus de Messi si Suarez, ambii cu cate 15 reusite. Ronaldo ii urmeaza, cu 12 reusite. Andone e pe locul 9 in topul marcatorilor din spania, cu 7 reusite. Anul trecut, Lucas Perez a fost golgheterul lui Deportivo cu 17 reusite, performanta ce i-a adus un transfer de 20 de milioane de euro la Arsenal.

"Pentru mine, primele 10 meciuri au fost complicate, dar dupa golul marcat impotriva celor de la Granada am inceput sa marchez, iar acum deja am facut-o de sapte ori. Cred ca e o statistica buna. Nu m-ar deranja ca pana la finalul sezonului sa marchez de 14 ori, cu ajutorul muncii pe care o depun si a increderii pe care o primesc din partea staff-ului .

Cred ca trecem printr-o forma buna de doua luni. Am inceput slab, dar acum ne-am revenit. Trebuie sa profitam de aceasta perioada. Meritam sa fim mai sus in clasament si avem tot ce ne trebuie sa ajungem acolo”, a declarat Andone.