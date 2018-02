"Andone, ORFAN de mingi: zero suturi, zero pase, zero faulturi, ZERO goluri!" Atacantul roman, facut praf dupa infrangerea cu Alaves

Deportivo a pierdut cu Alaves, 0-1, iar Florin Andone e tinta numarul 1 a criticilor.

Seedorf n-a reusit sa schimbe nimic la Deportivo, care a ajuns pe locul 19 in La Liga in urma acestui esec. Tinta principala a presei locale este Florin Andone, atacantul care a avut o seara neagra in deplasarea de la Alaves.



"Andone, aproape intotdeauna cel mai laudat la Depor pentru ca ofera totul pe gazon, a fost orfan de mingi cu Alaves. Zero suturi, zero pase, zero faulturi, zero goluri. Seedorf a cerut 11 razboinici ca romanul, insa se presupune ca valoarea deja exista", au scris jurnalistii de la cotidianul La Voz, care l-au notat cu 3 pe roman.

Deportivo are 5 infrangeri si 2 egaluri in 2018.