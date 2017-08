Andone, bagat in sedinta de antrenorul lui Deportivo! Ce mesaj i-a transmis inaintea debutului cu Real Madrid

Florin Andone este cel mai important jucator de la Deportivo la Coruna in acest moment.

Andone a ramas singurul numar "9" de la Deportivo, iar antrenorul Pepe Mel vrea sa se asigure ca atacantul roman va fi pregatit 100% pentru a face fata in noul sezon. "Mel lucreaza intens cu Andone la fiecare antrenament, iar miercuri l-a chemat la el pentru o discutie de 10 minute in care i-a explicat importanta rolului sau in noul sezon".

Deportivo debuteaza in noul sezon cu campioana Real Madrid, iar Pepe Mel a lucrat special cu Andone, caruia i-a explicat cum sa iasa din marcaj, sa gaseasca spatii si pozitii ideale pentru a suta la poarta, scrie ziarul El Ideal Gallego.