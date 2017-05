Anderlecht mai vrea un jucator din Romania! Transfer surpriza pentru omul a carei cota a EXPLODAT in 6 luni

Dupa Stanciu si Chipciu, Anderlecht a intrat pe fir pentru un al jucator roman.

Alexandru Cretu poate fi surpriza acestei veri. Jucatorul cedat in iarna de CSMS Iasi la Olimpija Ljublijana a impresionat in Slovenia, iar acum cota sa a ajuns la 3 milioane de euro.

Atat este dispusa Dinamo Zagreb sa plateasca pentru jucatorul roman, insa acum si Anderlecht a intrat pe fir. Presa belgiana scrie ca Alex Cretu e vazut ca un posibil inlocuitor al lui Kara Mbodji, jucator care se va desparti dupa 2 ani de echipa din Bruxelles.

100.000 de euro a incasat CSMS Iasi pentru Cretu in iarna. Si Steaua a incercat sa-l ia pe Cretu de cateva ori.



25 de ani are Alexandru Cretu. El a jucat 14 meciuri si a marcat 1 gol in Slovenia.