Anderlecht i-a fixat o cota fabuloasa lui Nicusor Stanciu: "Daca noul antrenor il face sa coste atat, isi merita banii"

Vanhaezebrouck, salariu de 1,5 mil. de euro. "Daca-l face pe Stanciu jucatorul pe care il credem noi, merita", spune managerul lui Anderlecht.

Hein Vanhaezebrouck, noul antrenor al echipei Anderlecht, este cel mai bine platit tehnician din Belgia, potrivit dhnet.be, care precizeaza ca salariul lui depaseste suma de 1,5 milioane de euro pe an.

Managerul clubului din Buxelles, Herman Van Holsbeeck, considera ca tehnicianul isi va fi meritat banii dacă va reusi sa faca din mijlocasul Nicusor Stanciu un jucator care sa fie vandut cu 25 de milioane de euro.

"Am investit intr-un antrenor pe care toata lumea l-a vrut. Suntem convinsi ca va imbuntati evolutia jucatorilor. Am pus un pachet (n.r. - de bani) pentru el, dar s-ar putea sa merite efortul. Daca platesti un antrenor mai mult si el il face pe Stanciu sa devina jucatorul despre care noi credem ca e, apoi sa-l vindem cu 25 de milioane, banii au fost bine investiti", a declarat oficialul.

Si cheltuielile pentru aducerea noul antrenor nu s-au oprit la salariul acestuia. Campioana Belgiei a achitat 500.000 pentru ca Gent sa-l elibereze pe Vanhaezebrouck, plus alte sume de bani pentru staful sau si pentru demiterea anteriorilor care au condus pe Anderlecht in prima parte a sezonului.

Anderlecht, grupare la care evolueaza jucatorii Nicusor Stanciu si Alexandru Chipciu, a anuntat, marti, angajarea antrenorului Hein Vanhaezebrouck, care a pregatit ultima data pe Gent.

Tehnicianul belgian a semnat un contract valabil pentru trei sezoane si va conduce miercuri primul antrenament.

In varsta de 53 de ani, Vanhaezebrouck era la Gent din vara anului 2014 si in sezonul ce a urmat a adus singurul trofeu de campioana a Belgiei din istoria de 117 ani a clubului. Apoi Gent a ajuns in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a trecut de o grupa din care mai faceau parte Zenit, Valencia si Lyon.

Insa in acest an, Gent este pe locul 14 din 16 echipe, cu o victorie, trei rezultate de egalitate si patru infrangeri. Vanhaezebrouck a demisionat de la Gent la 27 septembrie.

Anderlecht a ramas fara antrenor, la 18 septembrie, dupa despartirea de elvetianul Rene Weiler, din cauza rezultatelor slabe inregistrate. De atunci, de pregatirea echipei s-a ocupat, ca interimar, Nicolas Frutos, secund al lui Weiler.