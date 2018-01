Afacerea Stanciu, chestiune de ORE. Anunt de ultima ora: declaratia de dragoste pe care a primit-o de la viitorul sau club

Nicolae Stanciu o va parasi pe Anderlecht in aceasta luna.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Stanciu si-a dat acordul pentru un transfer la Sparta Praga. Cluburile lucreaza acum pentru a stabili forma sub care va fi incheiata afacerea, imprumut sau definitiv.

Noul director sportiv de la Sparta Praga, Zdenek Scasny, spune ca Stanciu e prioritatea sa in perioada de mercato. Scasny a fost antrenorul Spartei acum un an si jumatate, cand Steaua a eliminat-o din preliminariile Champions League. Stanciu a fost atunci decisiv pentru ros-albastri.



"Mi-ar placea foarte mult ca Stanciu sa vina aici. Suntem concentrati sa-l aducem pentru ca il cunoastem foarte bine. Avem nevoie de jucatori care sa poata juca 10 si 8, iar el e perfect. Nicolae este prioritatea mea din momentul in care am fost numit director sportiv. Vede jocul foarte bine, conduce mingea excelent, munceste mult si e o persoana foarte politicoasa", a spus Scasny.