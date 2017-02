Adi Popa, DAT DISPARUT de fanii lui Reading. Doar 8 minute in prima luna: "De ce a fost adus?"

Adi Popa asteapta in continuare primul meci ca titular la Reading.

Adus de la Steaua pe 500.000 de lire, Adi Popa a prins doar 8 minute intr-o luna la Reading. Mijlocasul roman ii face curiosi atat pe fani, cat si pe jurnalistii locali. Acestia se intreaba de ce a fost adus jucatorul roman, in conditiile in care pe postul sau sunt doi dintre cei mai buni jucatori de la Reading.

"Venirea lui Adi Popa a pus sub semnul intrebarii bugetul real de transferuri al lui Reading, intr-un moment cand fanii asteptau transferuri sonore. sefii au preferat sa dea 500.000 de lire pe un roman necunoscut, care avea insa avantajul ca a jucat la cea mai titrata echipa din Romania, Steaua. Mutarea a fost surprinzatoare, in conditiile in care acesta joaca aripa, cu precadere in dreapta. in masura in care Garath McCleary si Roy Beerens sunt intr-o forma deosebita, primul fiind chiar golgheterul echipei si unul dintre cei mai creativi jucatori din lot, se pune intrebarea de ce a fost adus Popa. Nu este doar o varianta de back-up pentru accidentarea lui Callum Harriott, pentru ca altfel nu am fi asistat la un transfer definitiv, ci s-ar fi cautat o solutie de imprumut a unui jucator", scrie sbnation.com.

Popa a jucat doar 8 minute in remiza cu Barnsley, iar in rest a stat pe banca si nu a fost folosit cu Brentford, Ipswich si Birmingham. Reading joaca maine in Championship cu Huddersfield Town.