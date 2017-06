Adi Popa a raspuns ofertei lui Becali de a reveni la Steaua. Ce spune mijlocasul, dupa ce a ratat promovarea in Premier League

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Chemat la Steaua de Gigi Becali, daca se va desparti de Reading, Adi Popa spune ca nu are de gand sa se intoarca in Romania. Mijlocasul vrea sa isi continue aventura in strainatate!

Adi Popa anunta ca "nu se pune probelma unei reveniri".

"Nu se pune problema sa revin la Steaua! Ii multumesc domnului Becali pentru ce a spus despre mine, dar eu mai am trei ani de contract cu Reading si vreau sa raman aici", a spus Adi Popa, citat de Digisport.

Becali l-a laudat pe Adi Popa ieri, intr-o interventie telefonica la Sport.ro

"Adi Popa este un jucator care imi place mult, iar daca vrea sa revina, il primim cu bratele deschise", spunea Becali ieri, la Ora Exacta in Sport.