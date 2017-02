Surpriza URIASA in Anglia pentru Adi Popa! Pe ce post a fost folosit de antrenor in ultimul meci al lui Reading

Adi Popa a fost din nou rezerva, in infrangerea lui Reading de la Huddersfield Town.

Bucurati-va de fotbal! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Popa a jucat cele mai multe minute de pana acum la Reading, in meciul cu Huddersfield Town, pierdut cu 0-1.



Popa a intrat pe teren in minutul 60 si a fost folosit pe post de atacant. Cu toate astea, romanul nu a reusit sa se intalneasca cu mingea si nu a avut nicio ocazie de gol.



In urma acestui rezultat, Reading ramane pe locul 4, cu 2 puncte in fata lui Leeds United.