Adi Popa a debutat la Reading! Singura faza in care s-a remarcat fostul mijlocas al Stelei

Adi Popa a jucat 8 minute in remiza obtinuta de Reading cu Barnsley pe teren propriu.

Fostul mijlocas al Stelei a fost rezerva si a intrat pe teren in minutul 82, aceasta fiind primul meci oficial al lui Popa in Anglia. Romanul a fost in centrul atentiei o singura data, inainte de fluierul final, cand a scapat spre poarta adversa, dar asistentul a semnalizat offside.



Este al doilea egal la rand al lui Reading, care ramane pe locul 4 in Championship, loc de baraj pentru promovare in Premier League.