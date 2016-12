Charleroi 0-2 Anderlecht! Stanciu a intrat in locul lui Chipciu, in minutul 88! 

UPDATE: Stanciu a intrat pe teren in minutul 88, in locul lui Chipciu.

Sporting Charleroi 0-2 #RSCA | 88' SUBSTITUTION RSCA - OUT Alexandru Chipciu - IN Nicolae Stanciu #COYM #CHAAND



Stanciu a fost eliminat, iar acum nu mai prinde primul 11 al lui Anderlecht. Jucatorul roman adus pe 10 milioane de euro de la Steaua este rezerva in partida de la Charleroi. Chipciu este din nou titular, dupa ce a marcat golul etapei trecute in Belgia.

Stanciu a fost pe afisul de promovare al partidei in aceasta dimineata.

Matchday ! Come on you Mauves ! #RSCA #COYM #CHAAND pic.twitter.com/jSGuy73OA1