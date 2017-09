Accidentare dramatica pentru Chiriches! Medicii au incercat sa-i puna umarul la loc pe teren! VIDEO

Chiriches s-a accidentat la umar in minutul 39, dupa ce a respins cu capul din cadere o centrare venita de la un adversar. Capitanul nationalei a primit ingrijiri din partea medicului, care a incercat sa-i fixeze umarul, insa nu a reusit, iar fundasul roman a fost inlocuit cu Raul Albiol.

Chiriches se accidentase la umar si inaintea dublei cu Armenia si Muntenegru. Vestile proaste continua pentru Chiriches. Presa din Italia anunta ca va sta pe bara cel putin o luna si jumatate! .

???????? #Napoli physio struggling to put #Chiriches' shoulder back in the socket. Gnarly but kind of funny. #BolognaNapoli pic.twitter.com/OEKLgUwZsd