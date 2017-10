FABULOS! Tatarusanu e cel mai bun portar din EUROPA in acest sezon! A ajuns peste De Gea! Performanta senzationala a romanului

Ciprian Tatarusanu traverseaza cele mai bune luni din cariera!

Portarul Romaniei a fost marele atu al lui Nantes de la startul sezonului! In 5 din cele 7 partide in care a jucat, Tatarusanu n-a luat gol! Din punctul de vedere al procentajelor de mingi salvate, fostul stelist ii depaseste pe Roman Burki de la Dortmund si David De Gea de la Man United! Cu 91,3 % din suturi parate, Tatarusanu e lider absolut in Europa!

Tatarusanu, 31 de ani, a costat doar 2,5 milioane de euro in aceasta vara, cand a parasit-o pe Fiorentina pentru Nantes.

VEZI AICI CLIPUL PE CARE GIVEMESPORT I L-A DEDICAT LUI TATARUSANU!