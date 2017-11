A dat cu piciorul ultimei sanse? Belgienii, despre Stanciu: "Din nou dezamagitor!"

Nicusor Stanciu a fost titular pentru Anderlecht dupa aproape o luna, dar nu a impresionat. El a jucat 77 de minute in victoria 2-1 cu Mouscron, echipa antrenata de Mircea Rednic.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Anderlecht a invins, dar Stanciu a avut din nou o evolutie stearsa. Mijlocasul achizitionat cu 10 milioane de echipa din capitala Belgiei a fost schimbat in minutul 77, nereusind sa profite de sansa primita.

Jurnalistii belgieni de la Derniere Heure au notat la final: "Miercuri, cu Bayern, Hanni ar trebui sa revina in echipa. Cu siguranta in locul lui Stanciu, care a fost din nou dezamagitor". De mentionat si faptul ca Hanni a dat o pasa decisiva in minutul 63, pentru golul victoriei lui Anderlecht.

Pe de alta parte, Hanni s-a declarat dezamagit de faptul ca a fost tinut pe banca la inceputul partidei.

"M-am simtit lovit in orgoliu. Am fost determinat sa intri si sa aduc ceva in plus. Mereu incerc sa accelerez jocul fara ca partea mea creativa sa aiba de suferit. Cred ca asta e atuul meu.

Pot juca si alaturi de Stanciu. Am dovedit la inceputul sezonului ca stim sa combinam. Nico este un jucator tehnic care incearca mereu sa fie decisiv. Cu cat sunt mai mult jucatori buni in echipa, cu atat voi incerca mai mult sa-i gasesc pe teren", a spus Sofiane Hanni.